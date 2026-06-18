A disputa pela vaga de vice na chapa do governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), voltou a se intensificar no PSD após o Fórum Empresarial declarar apoio ao ex-deputado federal José Mário Schreiner. Outro postulante, o ex-senador Luiz do Carmo, reagiu.\nEsse é o tema do primeiro bloco do Giro 360, o podcast de política do jornal O POPULAR, em parceria com a rádio CBN Goiânia.\nNo segundo bloco, o debate gira em torno de mais uma crise no relacionamento entre o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), e a Câmara Municipal.\nParticipam desta edição o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias de O POPULAR, Júlio Lacerda; e o repórter Rubens Salomão.\nPara ouvir, é só dar o play.\n-Giro329 (1.3423542)