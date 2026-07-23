Com o início das convenções partidárias, uma figura central nas campanhas eleitorais ganha destaque: o marqueteiro. Até agora, três dos quatro principais candidatos ao governo de Goiás já definiram quem vai cuidar de suas estratégias.\nO governador Daniel Vilela (MDB) será assessorado pelo baiano Fabiano Ribeiro. O senador Wilder Morais (PL) terá Marcelo Vitorino na retaguarda. Já o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) contratou Lula Guimarães. O ex-deputado Luis César Bueno (PT) ainda não bateu no martelo.\nNesta edição do Giro 360, a editora interina da coluna Giro, Fabiana Pulcineli, e os repórteres de política Karla Araújo e Rubens Salomão analisam o perfil de cada um deles.\nNo segundo bloco, os três comentam o endurecimento do discurso do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) em direção ao senador Flávio Bolsonaro (PL).