Os Bolsonaro atacaram, Lula tentou defender e perdeu. Trump ganhou a guerra.\nA palavra de ordem na crise das tarifas entre Brasil e EUA é negociação, mas isso depende de algo básico: combinar com os adversários. Não há conversa se um dos lados fecha portas e ouvidos e esse é o caso de Donald Trump e Marco Rubio, que não estavam e não estão dispostos a conversar governo a governo. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, ninguém negocia.\nO presidente Lula não passa ileso de críticas, desde que, apesar da "química" com Trump, insistiu em dar caneladas no presidente americano. Uma ou outra eram indispensáveis, mas a insistência foi além do necessário. Isso, porém, não significa que o Brasil não tenha se esforçado para negociar.\nA iniciativa privada, ao largo da política e da eleição, teve mais êxito, mas o governo fez o possível. Os argumentos técnicos foram muito bem construídos contra as inúmeras mentiras sobre PIX, desmatamento, balança comercial e vai por aí afora. Mas... Os "negociadores" do outro lado não estavam dispostos a ceder um milímetro e nem mesmo a ouvir os argumentos técnicos. Foi uma decisão unilateral, trancada num único cofre: a cabeça de Trump. Ele quis, ele impôs.