A primeira pesquisa Genial/Quaest após o escândalo envolvendo o filme Dark Horse, a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não foi animadora para o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD).\nAliados acreditavam que o caso derreteria a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e que o goiano poderia herdar eleitores do senador na corrida presidencial. No entanto, Caiado seguiu estagnado nas simulações tanto de primeiro quanto de segundo turno.\nEste é o tema principal desta edição do Giro 360, o podcast de política do O POPULAR, em parceria com a rádio CBN Goiânia. Participam o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias do jornal, Júlio Lacerda; e o repórter Rubens Salomão.\nNo segundo bloco, o assunto é a pré-candidatura do ex-deputado Luís César Bueno (PT) ao governo de Goiás.