A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Goiás frustrou a expectativa por avanços na definição de pré-candidatura do partido ao governo estadual, mas aumentou a pressão da direção nacional para que a deputada federal Adriana Accorsi assuma o projeto ao Executivo. A exigência foi apresentada pelo próprio presidente, nos bastidores, antes da desistência oficial do produtor rural Flávio Faedo.\nAlém de apontar possíveis caminhos para o projeto estadual da esquerda, Lula usou as agendas em Catalão e Rio Verde para afiar o discurso de pré-campanha, com ataques contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) e indiretas ao ex-governador Ronaldo Caiado (PSD).\nEsses são os temas desta edição do Giro 360, o podcast de política do jornal O POPULAR, em parceria com a Rádio CBN Goiânia. A escalação do episódio segue o formato tradicional, com Caio Henrique Salgado, editor da coluna Giro, Júlio Lacerda, subeditor de Notícias, e o repórter Rubens Salomão.