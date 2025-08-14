O prefeito Sandro Mabel (UB) bem que tentou, mas não conseguiu impedir que 16 vereadores de sua base mantivessem as assinaturas no pedido de criação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI), destinada a investigar o contrato entre o Consórcio Limpa Gyn e a Prefeitura de Goiânia.\nA primeira grande derrota de Mabel na Câmara é o tema que abre esta edição do Giro 360, o podcast de política do jornal O POPULAR, em parceria com a Rádio CBN Goiânia.\nA formação deste episódio segue o formato tradicional, com Caio Henrique Salgado, editor da coluna Giro; Júlio Lacerda, subeditor de Notícias; e Rubens Salomão, repórter de política.\nNo segundo bloco, o trio comenta os novos ataques do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), ao presidente Lula (PT).\nPara acompanhar, é só dar o play.\n-Giro297 (1.3300172)