A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mexeu com as estratégias dos principais atores políticos em Goiás.\nDe um lado, o governador Ronaldo Caiado (UB), que alimenta ambições presidenciais, intensificou as críticas ao STF. O vice-governador Daniel Vilela, por sua vez, adotou um tom moderado. Já o senador Wilder Morais (PL) foi quem partiu para o ataque mais pesado.\nEssas movimentações são analisadas por Caio Henrique Salgado, editor da coluna Giro; Júlio Lacerda, subeditor de Notícias do POPULAR; e o repórter Rubens Salomão neste episódio do Giro 360, podcast de política do jornal em parceria com a rádio CBN Goiânia.\nNo segundo bloco, os jornalistas discutem a crescente pressão da Câmara Municipal sobre o prefeito Sandro Mabel (UB).