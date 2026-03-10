Estamos normalizando a sexta “república” após a redemocratização? Primeiro, a Nova República de boas lembranças e, na sequência, a de Alagoas, a do mensalão, a de Curitiba, a do Rodrigo Janot e, agora, o mundo político e principalmente o jurídico já se prepara para contra-atacar as denúncias que brotam a toda hora do escândalo Master e condenar o que chamam de “República da Polícia Federal”.\nA PF deixou as parcerias tradicionais com Supremo, Ministério Público e CPIs, virou algoz do Supremo com suas investigações e provas contundentes - e milionárias - contra Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, despertando assim um confuso, ou obtuso, corporativismo na Corte e espalhando desconfiança no MP e no Congresso.\nCom provas sólidas e em profusão, a PF mantém apoio na mídia, mas, apesar disso, ou exatamente por isso, parece isolada no Judiciário, no Legislativo e no Planalto, onde há desconforto e uma tentativa de descolamento de Daniel Vorcaro, Moraes, Toffoli e Lulinha.