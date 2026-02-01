As atenções, nesta segunda-feira, na reabertura do Judiciário pós-recesso, estarão sobre dois personagens, o presidente do STF, Edson Fachin, e a presidente do TSE, Cármen Lúcia, ambos considerados independentes, apolíticos e sóbrios, diferentemente do que se naturalizou nos dois tribunais, e (um menos, outra mais) capazes de dizer o que precisa ser dito, em vez de passar pano no que é errado e a mão na cabeça de quem não merece.\nEnquanto o vice-presidente do STF, Alexandre de Moraes, o decano Gilmar Mendes e principalmente o relator do caso Master, Dias Toffoli, se perdem num redemoinho corporativista e de autoproteção, o desafio de Fachin é ajustar o próprio tom, defender firmemente a ética (e não só um código) e cumprir o papel de mostrar ao País que instituições estão acima de homens\nPor estilo, firmeza e coragem pessoal, porém, os holofotes estão mais focados em Cármen Lúcia do que em Fachin. Presidente do TSE pela segunda vez, ela é a única mulher entre os dez ministros atuais do STF e anda nas ruas, aeroportos e padarias de cabeça erguida, sob aplausos e reconhecimento.