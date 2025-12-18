Neste episódio do Giro 360, o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; o subeditor de Notícias de O Popular, Júlio Lacerda; e o repórter Rubens Salomão contam os bastidores da visita do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB).\nO encontro dos dois pré-candidatos à Presidência da República ocorreu no Palácio das Esmeraldas, residência oficial do governador, em Goiânia. Também participaram o senador Wilder Morais e o deputado federal Gustavo Gayer, ambos do PL goiano.\nNo segundo bloco, a conversa é sobre o fim do ano pré-eleitoral em Goiás.\nO Giro 360 é o podcast de política do jornal O POPULAR, em parceria com a rádio CBN Goiânia.\nPara acompanhar, é só dar o play.\n-Giro312 (1.3351827)