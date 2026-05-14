Nesta edição, o Giro 360 destaca o primeiro sinal público de apoio do deputado federal Gustavo Gayer à pré-candidatura do senador Wilder Morais ao governo de Goiás. O aceno ocorre a um mês de uma possível visita do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência, ao estado, mas ainda é visto com desconfiança pela ala do PL ligada a Wilder.\nNo segundo bloco, o tema é a pressão de outros Poderes e órgãos autônomos sobre o Palácio das Esmeraldas por mais “liberdade orçamentária”.\nO Giro 360 é o podcast de política do O Popular, em parceria com a rádio CBN Goiânia. Este episódio conta com a participação do editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado; do subeditor de Notícias do jornal, Júlio Lacerda; e do repórter de política Rubens Salomão.\nÉ só dar o play.\n-Giro324 (1.3410072)