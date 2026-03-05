Após o inesperado “não” do PL, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), acelerou a definição dos pré-candidatos ao Senado na base governista: a primeira-dama Gracinha Caiado (UB), o senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o deputado federal Zacharias Calil (MDB).\nA estratégia é mostrar a força do grupo que estará com o vice-governador Daniel Vilela (MDB). Falta, agora, a definição do nome para a vice na chapa.\nEsse é o tema principal do Giro 360, o podcast de política do jornal O Popular, em parceria com a Rádio CBN Goiânia. Nesta edição, o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado, e o repórter Rubens Salomão recebem, novamente, a colunista da CBN e de O Popular, Cileide Alves.\nNo segundo bloco, os três analisam a insistência da Assembleia Legislativa em defender um teto de gastos diferenciado para o próprio Poder, apesar da rejeição da proposta por Caiado.