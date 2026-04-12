A Missão Artemis II é um sucesso histórico que vem a calhar para Donald Trump distrair os Estados Unidos e o mundo por algum tempo, mas não anula as suas ações nocivas contra a economia, as regras, a estabilidade e a segurança do planeta onde vivemos e traz aquela dúvida cruel: o que aconteceu com o sistema de pesos e contrapesos da democracia americana?\nQuando Trump ameaça o Irã dizendo que "toda uma civilização vai morrer, para nunca mais voltar", tem alguma coisa de errado aí, muito errado, um cheiro de Hitler no ar, um sinal amarelo (ou vermelho?) para a humanidade. Afora a perplexidade de parte da população civil e da mídia, nada acontece. O sistema de Justiça, as Forças Armadas e o Congresso dão de ombros, como se fosse normal, uma frase "desajeitada" a mais.\nTrump "só ameaçou", "só" blefou"? Jair Bolsonaro também "só tentou" e não conseguiu concretizar o golpe, mas é, sim, concreto e criminoso, que Bolsonaro articulou o golpe e Trump ameaçou um genocídio com todas as letras, o que já caracteriza crime contra a democracia, no caso de um, e contra a humanidade, no do outro. Crime é crime, além de péssimo exemplo para o mundo