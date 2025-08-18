Principal marco na luta contra a violência doméstica e familiar contra mulher, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) completou 19 anos de existência. Considerada uma das mais modernas legislações mundiais, possui mecanismos avançados e abrangentes de proteção feminina. No entanto, a Lei Maria da Penha enfrenta desafios diários em relação à sua finalidade principal, a de garantir às mulheres em situação de violência, a efetiva proteção à sua vida, seu bem-estar e sua convivência social pacífica e frutífera.\nA violência doméstica e familiar contra a mulher é fundada na hierarquia e na cultura da desigualdade entre homens e mulheres. Um dos marcos da Lei Maria da Penha é a determinação aos entes estatais de criação de mecanismos de proteção para as vítimas de violência. E estes aparatos vêm sendo criados e atualizados – os batalhões de Polícia Militar e as delegacias de Polícia Civil especializados têm atuação respeitada.