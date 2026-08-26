A Lei Maria da Penha completa 20 anos de vigência. Reconhecida internacionalmente e considerada uma das legislações mais avançadas do mundo no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, ela representou um marco na proteção dos direitos humanos das mulheres ao instituir mecanismos de prevenção, proteção e responsabilização dos agressores.\nEntretanto, duas décadas após sua promulgação, a violência de gênero permanece como uma das mais graves violações de direitos fundamentais no Brasil. Embora a lei tenha introduzido instrumentos essenciais de proteção, os índices de feminicídio e de outras formas de violência contra a mulher continuam alarmantes.\nSegundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil registrou 1.458 feminicídios em 2024 e 1.518 em 2025, demonstrando que, apesar dos avanços legislativos e institucionais, o país ainda convive com números inaceitáveis de mortes de mulheres em razão de sua condição de gênero.