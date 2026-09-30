O curso de jornalismo da Universidade Federal de Goiás (UFG) completa 60 anos neste dia 30 de setembro. A data representa um marco de triunfo e legado de tempos difíceis e incertos. A universidade recém-fundada, o regime autoritário, a falta de recursos e a capital ainda emergente reforçavam uma concepção de mundo receosa do futuro.\nO anacronismo e as incoerências desta época talvez expliquem a resistência frente à proposta de um curso de comunicação social habilitação em jornalismo, mas também notabilizam o esforço e persistência da Associação Goiana de Imprensa (AGI) e do Sindicato dos Jornalistas (atual Sindjor), representados por Walter Menezes e José Osório Naves, respectivamente; bem como do segundo reitor da UFG, Jerônimo Geraldo de Queiroz, que assinou a Resolução nº 015/66 criando o novo curso de graduação.