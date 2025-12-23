Se você ainda não visitou a exposição “Últimos Olhares: Iris Rezende”, aberta na Assembleia Legislativa de Goiás, permita-se esse encontro. Mais do que uma mostra de fotografias, ela é um convite sensível para revisitar a política no seu sentido mais essencial: a política feita de amor pelas pessoas. Cada imagem exposta revela um líder que esteve inteiro onde estava. Um homem que abraçava, escutava, cuidava e permanecia. Iris Rezende foi tudo isso e, acima de tudo, foi um líder de presença.\nEsta liderança se revela em cada fotografia. São registros de amor, de zelo, de responsabilidade e de trabalho. A essência de Iris Rezende está ali, evidente e reconhecível: povo, trabalho, Mutirão. Sua presença é clara, constante e viva. Não há artifícios. Há verdade. Há entrega. Há um compromisso profundo com as pessoas e com o sentido público da política.