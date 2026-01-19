Tecnologia desenvolvida há milhões de anos, fundamental para a evolução da espécie humana e indispensável à vida moderna, o fogo e suas chamas têm sido recorrente recurso político no período da história recente do continente americano. América, aqui, não alude apenas aos Estados Unidos, como se pretende muitas vezes, mas ao continente em sua totalidade, cujas chamas pululam por todo o seu território, desde as pradarias de Minneapolis até as florestas tropicais de Caracas.\nO fogo que assassinou a cidadã norte-americana Renee Nicole Good nos Estados Unidos e que ceifou as vidas de 47 soldados venezuelanos e de 32 militares cubanos saiu da caneta de Donald Trump e sua política migratória, no primeiro caso, e sua política externa intervencionista, no segundo.\nAmbas, a política migratória levada a efeito pelo Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos e a política externa, preconizada pela Nova Estratégia de Segurança Nacional, divulgada em dezembro do ano passado, desvelam a natureza da política norte-americana em um período de acirramento dos conflitos entre grandes potências em torno de suas esferas de influência.