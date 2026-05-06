Em 1657, no Japão, um enorme incêndio destruiu metade da cidade de Tóquio. As casas de madeira facilitaram a propagação do fogo e, em pouco tempo, cerca de 100.000 pessoas morreram. Como nos anos anteriores, era esperado que o Xogum, líder japonês da época, estimulasse a retirada de madeira das áreas de vegetação nativa para a reconstrução da cidade. Mas será que foi isso que aconteceu?\nO Japão é um país do tamanho de Goiás, mas com a diferença que 80% da sua área é formada por montanhas. A atividade agrícola e grande parte da sua enorme população amontoam-se nas poucas áreas de planície. Para sustentar o crescimento populacional e econômico a partir do século 17, os japoneses retiravam a madeira da vegetação montanhosa não só para construírem suas casas, mas também para o cozimento de alimentos, aquecimento doméstico, usos industriais e construção de navios.