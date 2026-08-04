O agronegócio brasileiro enfrenta uma crise que já não pode ser vista como problema restrito às propriedades rurais. O aumento dos pedidos de recuperação judicial confirma realidade que vem se consolidando: o endividamento alcançou um nível que afeta produtores, fornecedores, revendas e grandes empresas da cadeia produtiva.\nA flexibilização das linhas de crédito e a postura mais aberta de bancos e cooperativas foram importantes, mas insuficientes para conter avanço da insolvência. Cenário é resultado da combinação entre endividamento elevado, margens operacionais comprimidas, custos maiores e dificuldades para absorver oscilações de mercado.\nOs números demonstram que não se trata de crise passageira, mas estrutural. O dado que mais preocupa, porém, não é somente o crescimento das recuperações judiciais. Grande parte das dificuldades financeiras permanece fora do sistema formal de reestruturação, em negociações diretas com os bancos, cooperativas, fornecedores e outros credores.