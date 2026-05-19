Não se pode nem dar um pulo de duas semanas ali na França, porque a política dá mais uma de suas tantas cambalhotas e o ambiente que se encontra na volta é bastante diferente do que se deixou na ida. Há quinze dias, a candidatura do presidente Lula parecia moribunda, enquanto a de Flávio Bolsonaro estava cheia de energia. Hoje, Lula está muito vivo e ativo nas pautas eleitoreiras, enquanto Flávio se debate em meio à tempestade.\nO tal áudio com o “irmão” (ou “mermão”) Daniel Vorcaro já seria uma pancada e tanto nas pretensões e nos índices de Flávio nas futuras pesquisas, mas o pedido de dinheiro ter sido justamente na véspera da prisão do então banqueiro, no valor estratosférico de R$ 134 milhões e com depósitos que chegaram a R$ 61 milhões é de arrebentar.\nComo pode o filme sobre papai Jair, “Dark Horse”, custar mais do que “Ainda Estou Aqui” e “O Agente Secreto” juntos? A suspeita é óbvia: o filme foi só um pretexto para encher os cofres da campanha do filho 01 à Presidência e de outras conveniências da família, como a polêmica estadia do 03 nos EUA.