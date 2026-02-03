O novo ano se inicia com aquele clima de “agora vai”: metas, planilhas, reuniões e promessas de um período produtivo. Só que, no meio desse ritual corporativo, um assunto deixou de ser tendência e virou obrigação: saúde mental no trabalho. E não é porque a empresa “quer ser legal”; é porque o Direito do Trabalho está empurrando o tema para o centro da gestão de risco.\nA Norma Regulamentadora 1 (NR-1) já exige Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) como dever contínuo: mapear riscos, definir controles e acompanhar resultados. E o capítulo 1.5 é explícito ao incluir os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho nesse gerenciamento. A portaria MTE nº 765/2025 prorrogou a vigência desse capítulo para 25 de maio de 2026.\nEm bom português: pressão tóxica, sobrecarga e assédio entram no inventário de riscos e pedem medidas. Importante: isso não é “mapear a mente” de ninguém, nem expor histórias pessoais. O foco é o trabalho: carga, ritmo, autonomia, canais de denúncia e como a liderança se comporta. Gestão de risco, não fofoca.