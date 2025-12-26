A espiritualidade pode ter um impacto positivo na saúde mental, atuando como um recurso para reduzir estresse, ansiedade e depressão, e promovendo maior bem-estar, otimismo e qualidade de vida. A conexão entre espiritualidade e saúde está documentada em inúmeras pesquisas científicas.\nOs primeiros trabalhos nessa área começaram a ser feitos nos anos 1980 e vêm evoluindo em todo o mundo. Há evidências de que pessoas com espiritualidade bem desenvolvida tendem a adoecer menos, a ter hábitos de vida mais saudáveis e, quando adoecem, desenvolvem menos depressão e se recuperam mais rapidamente.\nA espiritualidade e a saúde mental estão essencialmente ligadas, com a Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhecendo a espiritualidade como uma dimensão importante da qualidade de vida e do bem-estar integral. Estudos científicos demonstram que uma vida espiritual ativa pode ser um fator protetivo contra diversos problemas de saúde mental, como depressão, ansiedade e comportamento suicida. Em 1998, a OMS atualizou sua definição de saúde para incluir o bem-estar físico, mental, espiritual e social, afirmando que não se trata apenas da ausência de doença.