O Brasil passou por um notável processo de bancarização na última década, movimento impulsionado em boa parte por inovações nos meios digitais que simplificaram operações e facilitaram o acesso às instituições financeiras. O levantamento mais recente do Banco Central aponta que 96,4% da população adulta do país, cerca de 175 milhões de pessoas, têm conta bancária ou de pagamento em uso.\nO país alcançou nível elevado de inclusão financeira, movimento reconhecido em todo o mundo, graças à gradativa ampliação do acesso da população à internet (incluindo as faixas de menor renda), à digitalização das transações (83% das operações bancárias atualmente são online) e ao advento dos bancos digitais e fintechs. Além disso, o pix surge como sistema de pagamento instantâneo, simples e confiável.\nNesse cenário, as cooperativas de crédito se estabeleceram no mercado como instituições confiáveis, ampliando sensivelmente sua participação na administração de ativos. O setor é responsável pela gestão de R$ 1 trilhão, segundo dados do Banco Central divulgados em abril durante evento realizado pela instituição em parceria com a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o Seminário BC/OCB: Sistema Nacional de Crédito Cooperativo em Transformação.