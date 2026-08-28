Vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada pela tecnologia, mas ainda desafiada quando o assunto é conexão humana. Nesse contexto, o voluntariado se mantém como uma das formas mais genuínas de fortalecer comunidades, reduzir desigualdades e promover transformações que beneficiam tanto quem recebe quanto quem dedica tempo, conhecimento e experiência ao próximo.\nEssa força pode ser medida em números. O relatório State of the World’s Volunteerism Report, do Programa de Voluntários das Nações Unidas (UNV), estima que cerca de 862 milhões de pessoas realizem algum tipo de trabalho voluntário no mundo. Desse total, aproximadamente 70% atuam de forma informal, apoiando familiares, vizinhos e comunidades. É a demonstração de que a solidariedade exerce um papel essencial na construção de uma sociedade mais justa.