A cadeia produtiva do leite é uma das mais importantes forças do agronegócio brasileiro. Goiás, em especial, tem se consolidado como referência nacional, reunindo produtores, indústrias e instituições comprometidas em tornar o setor cada vez mais competitivo, inovador e sustentável. O leite é, ao mesmo tempo, alimento, renda e oportunidade. E é no campo que se decide grande parte do futuro econômico e social do nosso Estado.\nO desafio que está posto é claro: manter a rentabilidade da atividade e evoluir continuamente em produtividade. Em um mercado globalizado e cada vez mais exigente, não há espaço para improviso. É preciso profissionalização, eficiência e capacidade de inovar. E é justamente nesse ponto que as tecnologias e os sistemas modernos de produção se tornam indispensáveis.\nDa ordenha mecanizada à gestão integrada de dados, a evolução da pecuária leiteira passa, necessariamente, pela adoção de soluções que aumentem a qualidade e reduzam os custos, garantindo competitividade para os produtores. O Interleite 2025, que mais uma vez acontece em Goiânia, é a expressão desse movimento. Trata-se de um espaço estratégico de aprendizado, troca de experiências e geração de negócios.