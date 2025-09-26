Num mundo em grandes transformações, com aumento de eventos climáticos extremos, ainda que haja aqueles que negam seus efeitos, a realidade “nua e crua” bate às nossas portas, janelas, alaga ruas, casas, destrói construções e espaços públicos, causando prejuízos e mortes. Precisamos repensar a gestão climática das nossas cidades.\nNão há líder mundial ou local que mude a realidade gritante das mudanças climáticas e há décadas os cientistas têm alertado para esses riscos e para a necessidade de um novo olhar para nossas cidades, que deve contemplar além da mitigação das suas causas, a priorização para a adaptação a esses fenômenos, visando salvar vidas e evitar tragédias.\nUm dos projetos de grande sucesso é do arquiteto chinês Kongjian Yu, que morreu em 23 de setembro, em um acidente aéreo no Pantanal. Sua proposta é justamente reter a água da chuva dentro do espaço urbano, a fim de reduzir enchentes e criar reservas hídricas para os períodos de seca. Esse projeto já solucionou o problema em várias cidades do mundo.