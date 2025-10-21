Do coração do Brasil, vemos todos os dias um estado que pulsa com inovação e excelência. Goiás não apenas cresceu, mas se consolidou como um polo de saúde de referência nacional, atraindo pacientes de todos os cantos do país em busca de cuidado, tecnologia e esperança. Esse protagonismo é fruto do trabalho incansável, da coragem e do pioneirismo de uma classe médica que sempre esteve à frente do seu tempo — e que, com conhecimento e sensibilidade, faz a diferença na vida de milhares de pessoas.\nNossos médicos e médicas carregam em seu DNA um espírito desbravador. Eles não se contentam em seguir protocolos; eles os aprimoram, revisitam e recriam. Estão em constante sintonia com o que há de mais avançado na medicina mundial, trazendo para o Centro-Oeste tecnologias e práticas que antes pareciam restritas aos grandes centros. Cirurgias robóticas, terapias personalizadas, medicina de precisão e abordagens integradas de cuidado são apenas alguns exemplos do quanto Goiás tem evoluído, mostrando que excelência em saúde também se faz aqui.