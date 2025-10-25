Mentir é feio, mas na internet não. Um dos maiores vexames que se pode cometer é conceder a oportunidade de ser desmentido, frente a frente, por quem quer que seja — o que inevitavelmente faz corar o rosto. Nas plataformas digitais, porém, esse desgaste emocional não acontece, transformando a realidade virtual numa zona confortável para a mentira.\nAlém disso, existe um aspecto utilitarista que possibilita ganhos imediatos com a produção e propagação de mentiras: antes que a falcatrua seja desmascarada, seu emissor já conquistou milhões de adeptos, fazendo com que aquela mentira se tornasse verdade para muitos. De modo que existe um custo-benefício em propagar mentiras nas redes sociais, pois as vantagens que a mentira pode trazer, dependendo das circunstâncias, podem ser bem maiores que os efeitos de seu desmascaramento na vida do mentiroso — sobretudo quando se tem dificuldade em definir o limite entre atitudes mentirosas, injuriosas, caluniosas e a liberdade de expressão.