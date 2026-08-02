Em grandes corporações, poucas siglas geram tanta pressão quanto o ROI (Retorno sobre Investimento). Para as áreas financeiras, ele é a principal medida de eficiência. Já para equipes de inovação, muitas vezes se transforma em uma barreira capaz de interromper projetos promissores antes mesmo de atingirem seu potencial.\nO problema não está na métrica em si, mas na forma como ela é aplicada. Ainda é comum avaliar iniciativas de inovação com os mesmos critérios usados para investimentos tradicionais, nos quais os resultados são mais previsíveis. Na inovação, porém, o retorno pode ser exponencial, mas o caminho até ele é marcado por incertezas.\nQuando uma empresa exige retorno financeiro rápido de um projeto que busca criar novos mercados ou modelos de negócio, acaba privilegiando apenas melhorias incrementais. O risco é descartar oportunidades capazes de garantir sua competitividade no futuro e sua capacidade de adaptação diante das transformações do mercado.