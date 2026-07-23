Poucos brasileiros sabem, mas houve um tempo em que o mundo observava o Brasil para entender como um país em desenvolvimento conseguira construir, em poucas décadas, um dos maiores parques industriais do planeta. Hoje, quando China e Coreia do Sul são vistas como símbolos da industrialização, parece difícil imaginar que, nos anos 1970, era o Brasil quem despertava a atenção internacional.\nDurante as décadas de 1950, de 1960 e, principalmente, os anos 1970, o Brasil viveu um dos maiores ciclos de industrialização da história mundial. Em poucas décadas, o país deixou de ser uma economia predominantemente agrícola para construir um dos maiores parques industriais do mundo em desenvolvimento.\nO Brasil implantou refinarias, hidrelétricas, siderúrgicas, polos petroquímicos, rodovias, portos, ferrovias e um parque industrial capaz de produzir desde aço, fertilizantes e resinas até automóveis, aviões e máquinas pesadas.