As relações comerciais globais atravessam transformações profundas provocadas por agentes geopolíticos, tecnológicos e comportamentais. A sobrevivência e o crescimento dos negócios passam pela capacidade de resposta a esses fenômenos.\nO comércio de bens, serviços e turismo é o mais impactado pelas mudanças. As vendas estão em reestruturação, influenciadas por convergência digital, experiência personalizada e redução do tempo de espera pelos produtos.\nNo varejo, a separação entre loja física e comércio eletrônico está desaparecendo. Na prestação de serviços, a eficiência se concentra na fidelização de clientes. No turismo, empresas e viajantes buscam máxima experiência nos destinos.\nA reestruturação do comércio exige capacidade de reação inédita das empresas. A representação classista adquire função central na gestão dos recursos tecnológicos, humanos e financeiros.