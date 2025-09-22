A sociedade contemporânea vive um momento em que a sustentabilidade deixou de ser apenas um ideal e se transformou em necessidade. Consumidores, investidores e governos cobram das empresas não só resultados financeiros, mas também responsabilidade social, ambiental e de governança. Diante desse cenário, surge uma pergunta fundamental: como medir, comprovar e acompanhar se as organizações realmente cumprem esse compromisso?\nA resposta passa inevitavelmente pela contabilidade. Não há sustentabilidade sem métricas confiáveis. É o trabalho contábil que traduz em números o impacto das atividades empresariais, permitindo que gestores avaliem riscos, corrijam rotas e planejem o futuro com transparência. Mais do que registrar resultados passados, a contabilidade tornou-se ferramenta estratégica para orientar escolhas que afetam diretamente a sociedade e o meio ambiente.