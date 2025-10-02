A cirurgia robótica, agora oficialmente recomendada pela Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias) no SUS, representa um marco para a saúde pública brasileira. Esse tipo de procedimento utiliza braços mecânicos guiados por um cirurgião por meio de um console, que amplia os movimentos humanos e permite uma visão em alta definição do campo operatório.\nNa prática, trata-se de uma evolução da cirurgia minimamente invasiva, com cortes menores, maior precisão e acesso a regiões difíceis do corpo. No caso da recomendação da Conitec, a área de destaque é na urologia para o tratamento do câncer de próstata. Segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer), esse é um dos tumores mais comuns entre os homens brasileiros, perdendo apenas para o câncer de pele, e deve atingir cerca de 71,7 mil pacientes por ano.