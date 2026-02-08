Adotar a velocidade máxima para 40 km/h nos centros urbanos não é concessão ao “trânsito lento”, mas decisão baseada em evidências, alinhada ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS) e aos protocolos internacionais da Organização das Nações Unidas/ONU e da Organização Mundial da Saúde, diplomas que têm o Brasil como signatário. Trata-se de salvar vidas, qualificar o espaço público e tornar as cidades mais humanas. Ao corromper estes protocolos, o burgomestre de Goiânia, que ama carros e motocicletas e detesta espaços verdes, brinca com a vida dos goianienses.\nA ciência é determinante: a energia cinética cresce com o quadrado da velocidade. Isso significa que a 40 km/h a probabilidade de morte de um pedestre atropelado cai drasticamente quando comparada a 50 ou 60 km/h, por exemplo. Em centros urbanos, onde há alta densidade de pedestres, ciclistas, comércio, transporte coletivo e conflitos de tráfego, a redução de velocidade é a medida mais eficaz, rápida e de baixo custo para diminuir mortes e lesões graves. Não há necessidade de desenhar para entender essa constatação física, basta um mínimo de inteligência e compromisso com o bom senso.