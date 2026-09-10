Estamos testemunhando uma avalanche de ataques ao sistema de justiça brasileiro, como nunca visto em toda a nossa história. O Ministério Público e a magistratura brasileiros, mesmo depois de relevantes serviços prestados a cidadania e a democracia, estão sendo sistematicamente achincalhados como se fossem o maior problema do país.\nA pergunta que não quer calar é: a quem interessa desmoralizar à Justiça no Brasil? Certamente, não interessa ao cidadão que necessita dela para preservar seus direitos mais básicos, em um país que não raramente os nega quer no Estado ou fora dele.\nNão podemos derrubar a macieira, porque algumas maças apodreceram! Mas o que se vê é a tentativa de incendiar toda a plantação!\nO maior problema do país é a drenagem de mais de um trilhão de reais por ano para a agiotagem legalizada, gastos pela União no pagamento dos serviços e na amortização da dívida interna, o qual se constitui no maior gasto do Poder Público no país, mas sob isto, reina o mais absoluto silêncio de grande parte da imprensa financiada por inúmeros bancos, pois certamente não desejam contrariar os seus patrocinadores. Mesmo não estando em guerra, o Brasil tem a maior taxa de juros do planeta, maior do que a Rússia, Ucrânia e Irã.