A imagem da família tradicional brasileira, pai, mãe e filhos sob o mesmo teto, é defendida com fervor por muitos setores da sociedade. Mas, na vida real, especialmente nas periferias, esse modelo é exceção. A configuração mais comum, e mais negligenciada, é outra: mãe solo tentando sustentar e educar os filhos. Se há algo de tradicional nas famílias brasileiras, é a permanência da mãe diante da ausência paterna.\nUma pesquisa, encomendada pelo Fantástico à Fundação Getúlio Vargas (FGV) com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela que hoje são mais de 41 milhões de domicílios que têm mulheres como principais provedoras, número que reflete não apenas autonomia, mas também uma série de desafios. Já os homens vêm perdendo espaço como chefes de família: eram 61,3% em 2010 e caíram para 50,9% em 2022.