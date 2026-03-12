A violência sexual contra a mulher permanece como uma das mais graves violações de direitos humanos no Brasil. Apesar de avanços legislativos importantes nas últimas décadas, o sistema de justiça ainda revela resistência significativa em reconhecer a centralidade da palavra da vítima como meio de prova em crimes que, por sua própria natureza, costumam ocorrer na clandestinidade, sem testemunhas e muitas vezes sem vestígios físicos.\nO direito penal há muito reconhece essa particularidade. A jurisprudência consolidou o entendimento de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando coerente e compatível com as demais circunstâncias do caso. Ainda assim, na prática forense, persiste uma cultura de desconfiança que frequentemente impõe às vítimas exigências probatórias incompatíveis com a dinâmica desses delitos.