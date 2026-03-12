Março é um mês de reflexão sobre o papel feminino na sociedade, que vai além de celebrações simbólicas. É um momento para enfrentar questões como a violência de gênero, promovendo não apenas a autonomia econômica, mas também o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica.\nO combate à violência de gênero é uma responsabilidade coletiva, envolvendo o Estado, as empresas privadas e toda a população. Essa discussão deve incluir também a violência que ocorre em ambientes corporativos, onde é essencial criar espaços seguros e acolhedores para todas as funcionárias.\nA infraestrutura, fundamental para o desenvolvimento, ainda é predominantemente ocupada por homens, desde canteiros de obras até a gestão e alta gestão. Embora esse cenário esteja mudando, é crucial que o debate sobre a participação feminina se torne uma agenda estratégica para o avanço social. A presença de mulheres em áreas antes dominadas por homens não é apenas uma tendência; é uma necessidade.