Brasília evolui, a olhos vistos, do surrado "toma lá, dá cá" para o "você me livra, eu te livro e todos nós nos livramos". Um método se abastece do dinheiro público e o outro abusa das brechas que garantem a impunidade geral, mas ambos têm a ver com corrupção e mobilizam mundos e fundos, tudo e todos, em torno de "negociações".\nNa capital do País, "negociações" têm outros nomes ou expressões, costumeiros principalmente na boca e nas canetas de comentaristas, analistas e críticos. Um desses apelidos é "acordão", outro é "vai dar em pizza" e o resultado é o mesmo: conversa-se muito e, no final, todos se acertam. Mas em ano eleitoral fica bem mais difícil.\nNeste momento, há uma tentativa de "negociação" entre Supremo, Congresso e Planalto em torno de uma ampla e difusa pauta que passa por emendas parlamentares, penduricalhos nos três poderes, os muitos tentáculos do Banco Master e o "dízimo" apartidário do INSS.