A assinatura do Acordo de Associação entre o Mercosul e a União Europeia encerra mais de duas décadas de negociações e inaugura um novo ciclo para a inserção internacional do Brasil. Ao conectar mercados que somam cerca de 720 milhões de consumidores e um PIB combinado de US$ 22 trilhões, o tratado vai além da redução tarifária: redefine padrões de competitividade, previsibilidade e posicionamento estratégico no comércio global. Para Goiás, seus impactos são inevitáveis e abrem oportunidades que testarão a capacidade do Estado de se adaptar a uma nova realidade comercial.\nA efetiva entrada em vigor do acordo, porém, ainda enfrenta entraves políticos. A paralisação do processo de ratificação no Parlamento Europeu, impulsionada por preocupações ambientais, climáticas e regulatórias, reforça que se trata de um acordo que extrapola a dimensão comercial. Embora gere incertezas no curto prazo, esse cenário não altera a direção estratégica do comércio internacional, cada vez mais orientado por critérios de sustentabilidade e conformidade regulatória.