A infância, tal como concebemos hoje, é uma construção relativamente recente. Até o final do século XIX, a criança era vista sobretudo como força de trabalho em miniatura, um pequeno adulto. Não havia a concepção de um período de vida protegido e dedicado ao desenvolvimento.\nFoi com o avanço da Revolução Industrial, permeado por ideias dos movimentos humanistas e iluministas sobre educação, saúde e direitos humanos, que a infância passou a ser reconhecida como uma etapa distinta, merecedora de cuidados, proteção e espaço para o brincar. O século XX foi palco de grandes conquistas dos direitos das crianças e adolescentes, e o ECA celebra esses avanços. A garantia desses direitos exige adultos capazes de se responsabilizarem pelo desamparo infantojuvenil.\nNo entanto, homens e mulheres, por motivos diversos, sentem raiva ou desprezo por essa função intensa de cuidado. Crianças e adolescentes dão trabalho mesmo. É preciso construir caráter diariamente, juntamente com a geração que nos sucede, além de providenciar um contexto cuidadoso e educativo e estar atento à proteção e à manutenção da vida.