Em agosto de 1827, Dom Pedro I autorizou a criação das duas primeiras faculdades de Direito do Brasil. Quase dois séculos depois, o mês dedicado à advocacia é mais do que uma homenagem aos profissionais da área: é um convite à reflexão sobre a importância da profissão para a democracia, a cidadania e as instituições.\nApós mais de 40 anos dedicados à advocacia, aprendi que exercer essa profissão vai muito além de interpretar leis ou defender interesses. É assumir a responsabilidade de proteger direitos, mediar conflitos e contribuir para que a Justiça seja instrumento de equilíbrio social. É compreender que, por trás de cada processo, existe uma pessoa, uma família, uma empresa ou uma instituição que deposita no Direito a esperança de encontrar uma solução justa.\nEssa convicção foi fortalecida pelas funções públicas que tive a honra de exercer. Como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) por dois mandatos, conselheiro federal e presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, pude acompanhar de perto os desafios das instituições brasileiras. Nenhuma democracia se sustenta sem uma advocacia livre, independente e respeitada.