Neste 11 de agosto, celebramos mais do que uma profissão. Celebramos um compromisso permanente com a democracia, com as liberdades e com os direitos fundamentais de cada cidadão.\nA advocacia goiana é, sem dúvida, a linha de frente da cidadania em nosso Estado de Goiás e o esteio do Estado Democrático de Direito no nosso país. Ser advogado ou advogada não é apenas exercer um ofício técnico.\nÉ assumir, diariamente, a responsabilidade de ser a voz de quem precisa ser ouvido, de interpelar pela legalidade diante do arbítrio, de enfrentar o poder para proteger o indivíduo e seus direitos. O advogado é instrumento da Justiça, e suas prerrogativas não são privilégios: são salvaguardas da sociedade diante de quem se vale das instituições para atender a interesses escusos.\nVivemos tempos desafiadores, disso, nós, advogados, sabemos bem. Mas não nos curvamos, nem nos calamos. A estabilidade é posta à prova com frequência. Ainda assim, nada e nem ninguém é capaz de nos intimidar. Estamos firmes e não admitimos retrocessos.