Goiás e o Brasil celebram um ano do reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação. O certificado foi concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), durante a 92ª Sessão Geral da Assembleia dos Delegados Nacionais, em Paris, na França, em 29 de maio de 2025. Se, por um lado, essa conquista proporcionou um selo de qualidade para os nossos produtos, garantindo acesso a mercados, por outro nos legou a responsabilidade de avançar cada vez mais nas boas práticas sanitárias, de forma a manter a aftosa longe dos nossos rebanhos.\nA conquista do certificado de área livre de febre aftosa sem vacinação consolidou um trabalho técnico que demandou tempo e investimento e que uniu governos, entidades e produtores rurais. Com o reconhecimento, Goiás e o Brasil passaram a integrar um seleto grupo de regiões habilitadas a exportar produtos de origem animal para mercados altamente exigentes, como Japão e União Europeia. Esse avanço representou um significativo ganho de competitividade para toda a cadeia produtiva.