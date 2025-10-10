Em meio a tensões comerciais crescentes, o agronegócio brasileiro reafirma sua força e resiliência. A audiência pública recente realizada em Washington, na Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, revelou um cenário de confronto entre os dois maiores gigantes agrícolas das Américas. O Brasil, alvo de acusações duras e infundadas, respondeu com dados, argumentos sólidos e resultados que comprovam sua relevância global.\nNo encontro, associações de produtores rurais dos EUA dispararam uma série de críticas contra o modelo agropecuário brasileiro. Entre as alegações estavam: barreiras sanitárias à carne suína e bovina americana, suposto protecionismo comercial, práticas ambientais questionáveis, como desmatamento no Cerrado e acusações graves como trabalho infantil e corrupção no setor frigorífico. Essas entidades pressionaram o governo local a adotar sanções contra o Brasil, o que pode intensificar ainda mais as disputas comerciais.