A onda de protestos que atinge o Irã desde o dia 28 de dezembro de 2025 é provavelmente a maior prova de fogo do regime dos aiatolás, os líderes religiosos que dominam o sistema político no país desde a Revolução de 1979, que derrubou o Xá Reza Pahlevi, antigo governante aliado dos Estados Unidos. No lugar da monarquia, o movimento revolucionário implantou uma república teocrática, na qual o presidente eleito pelo voto popular tem um certo poder, mas as decisões finais no que se refere ao estado e governo são prerrogativa do aiatolá.\nAtualmente o cargo de chefe supremo na religião e política, que numa teocracia são indissociáveis, é ocupado por Ali Khamenei, sucessor do aiatolá Ruhollah Khomeini, que liderou o país desde a Revolução até sua morte em 1989. Desde que tomaram o poder, os aiatolás já enfrentaram uma guerra feroz com seu vizinho Iraque entre 1980 e 1988, diversos confrontos menores e atritos com Estados Unidos e Israel, pressão da comunidade internacional com relação a seu programa nuclear e diversos episódios de protestos internos em outras ocasiões.