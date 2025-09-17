O encontro da cúpula da Organização de Cooperação de Xangai – OCX – reuniu os presidentes da Rússia, da Índia e da China em Pequim, tendo o líder chinês Xi Jinping como seu anfitrião. A OCX é uma aliança militar da qual participam, além dos países citados, algumas nações da Ásia central, como o Cazaquistão e Uzbequistão.\nSe a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) representa o bloco militar que une os Estados Unidos e seus principais aliados ocidentais, a OCX é a aliança militar do Oriente, atualmente capitaneado pela China e pela Rússia, mas sobretudo pelo cada vez mais poderoso estado chinês, que agora desafia abertamente Washington pela hegemonia global. Fundada em junho de 2001, a OCX por muito tempo teve pouca representatividade no cenário geopolítico global.\nAo contrário da OTAN, que é relativamente coesa e bastante atuante no mundo desde a Guerra Fria, a aliança militar oriental possuía muitas divergências internas para ser efetiva. Apesar de serem rivais naturais das potências ocidentais, Rússia e China nunca foram totalmente alinhadas nem quando faziam parte do bloco comunista.