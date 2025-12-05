Durante 460 anos, a capital do Brasil esteve sediada no litoral, inicialmente em Salvador e, a partir de 1763, no Rio de Janeiro. A ideia da interiorização da capital foi ventilada nos períodos colonial e imperial, mas apenas na República ela acabou transformada em exigência normativa, notadamente pela Constituição Federal de 1891, e posteriormente replicada pelas Cartas Magnas de 1934 e 1946.\nApós uma série de estudos, disputas geopolíticas e expedições científicas, com destaque para a Comissão Cruls (1892-1896), a transferência enfim saiu do papel com a inauguração de Brasília no dia 21 de abril de 1960, durante a gestão do presidente Juscelino Kubitschek, e edificada no território do Estado de Goiás, precisamente nas áreas dos municípios de Luziânia, Formosa e Planaltina.\nOcorre, porém, que a participação decisiva dos goianos nessa saga encontra-se desconsiderada. E Goiás não apenas cedeu seu território, mas foi o alicerce político, técnico, material e simbólico do projeto mudancista.