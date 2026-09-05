Os recentes episódios de agressão a mulheres candidatas às eleições deste ano - estendendo-se a figuras públicas de projeção política e esposas de candidatos - revelam a gravidade da violência política de gênero no Brasil e colocam em risco o próprio processo democrático.\nEsses ataques extrapolam o campo das divergências políticas legítimas, tão importantes para o pleno exercício da democracia. Eleições representam o direito pleno da população de escolher seus representantes por meio do debate de ideias. Ao recorrer a ofensas e tentativas de desqualificação, deixa-se de discutir propostas fundamentais para o país, como desenvolvimento econômico, saneamento básico, moradia, desemprego, saúde, previdência e meio ambiente.\nA participação feminina nos pleitos eleitorais é uma conquista que vem se fortalecendo ao longo dos anos. Algumas conquistas estão consolidadas e outras ainda precisam ser solidificadas, garantindo além da efetiva presença nas campanhas eleitorais, com a distribuição de recursos financeiros, a eleição para os cargos em disputa.